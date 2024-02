Sanabria non ha ancora segnato in trasferta: per lui contro il Sassuolo arriva un occasione importante per sbloccarsi

Quest’anno il Torino segna poco, pochissimo. Antonio Sanabria, che nella scorsa stagione aveva fatto sognare tutti, è parecchio in difficoltà quest’anno. Gioca titolare e si muove bene certo, si sacrifica sì, ma i gol non arrivano. Contro il Sassuolo per lui, arriva un occasione importante per sbloccarsi in trasferta. Lo scorso anno, al Mapei Stadium, aveva segnato di testa su assist di Lazaro. Alle ore 20:45 di sabato c’è Sassuolo-Torino: il numero 9 ha fame di gol. Quest’anno, in 19 presenze in Serie A, ha fatto 3 gol. Uno contro il Sassuolo, uno contro il Napoli e uno contro l’Atalanta (rigore). Se lui segna, il Toro vince. Anche per l’autostima e per la lotta all’Europa, ai granata servono i suoi gol.

Le 100 presenze e il Cagliari

Contro la Salernitana, ha fatto 100 presenze con la maglia granata addosso. In campo però, non si è visto. Nella partita precedente (vittoria contro il Cagliari per 1-2), si è mangiato un gol. Adesso però il paraguaiano guarda avanti: è un grande professionista e lavora duro al Filadelfia, il gol arriverà. Non fa gol da più di un mese, dal 7 gennaio 2024.

Occhio alla concorrenza

Juric adora Sanabria e ha fiducia in lui, ma occhio alla concorrenza. I titolari sono Sanabria e Zapata in attacco, ma Pellegri e Okereke scalpitano. Pellegri, anche per struttra fisica, è il sostituto di Zapata. Non ha ancora fatto un gol quest’anno, ma Juric gli ha promesso minuti e occasioni. Okereke invece, insidia Sanabria. Non dall’inizio certo, è ancora troppo presto. Ma il nuovo numero 21 granata potrebbe subentrare a Reggio Emilia. Sanabria vuole segnare e togliere tutti i dubbi.