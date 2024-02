Il nuovo acquisto non ha ancora esordito in granata e vorrebbe una chance contro il Sassuolo, anche a gara in corso

Prosegue la preparazione del Torino in vista del match del Mapei contro il Sassuolo, valido per il 24° turno del campionato di Serie A. I granata arrivano alla gara dopo il passo falso che li ha visti pareggiare contro la Salernitana, fanalino di coda della classifica, e affamati di punti. Dall’altra parte ci sarà un Sassuolo in netta difficoltà, che ha vinto solo 2 gare delle ultime 16 disputate. Un momento nero per i neroverdi, con Alessio Dionisi che si giocherà la permanenza sulla panchina emiliana. Tra i nuovi arrivati nel Toro, intanto, c’è chi non ha ancora esordito con la maglia granata. Parliamo di David Okereke, attaccante che Davide Vagnati ha prelevato dalla Cremonese nelle ultime ore di mercato.

Chance per Okereke contro il Sassuolo?

La gara del Mapei Stadium potrebbe rappresentare lo scenario ideale per un possibile esordio di Okereke, attaccante che nell’ultima stagione ha militato in Serie B con la Cremonese. 17 presenze e solo 2 gol per il nigeriano, che non ha trascorso uno dei suoi migliori periodi in grigiorosso. L’ex Venezia aveva abituato a numeri ben più significativi: nel 2022/2023, ad esempio, era riuscito a mettere a segno 7 gol e 2 assist nella sua ultima annata di Serie A. Ora attende un’opportunità, anche a partita in corso. Contro il Sassuolo potrebbe avere una chance, complice anche l’ultima prova opaca di Antonio Sanabria, che contro la Salernitana è stato un vero e proprio fantasma per tutti i 90′ minuti. Juric potrebbe decidere di far rifiatare il paraguaiano e di lanciare nella mischia l’ultimo arrivato, che dovrà comunque battagliare con Pietro Pellegri per scalare le gerarchie del croato e diventare la prima alternativa.