In vista di Sassuolo-Torino ecco i precedenti tra i due allenatori: Juric in netto vantaggio su Alessio Dionisi

Dopo l’amaro pareggio casalingo contro la Salernitana il Torino si appresta a tornare in campo. Lo farà sabato 10 febbraio, a Reggio Emilia, nella gara valida per il 24° turno del campionato di Serie A. I granata avranno il compito di riscattare la deludente prestazione fornita contro gli uomini di Filippo Inzaghi, che con una partita all’insegna della difesa hanno inibito gli schemi pensati da Juric. Il Sassuolo, dall’altro lato, proverà a tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, subite contro Juventus, Monza e Bologna. Alessio Dionisi dovrà però fare a meno di Domenico Berardi, reduce da un’operazione chirurgica dopo aver riportato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. In vista del match ecco il bilancio tra i due allenatori.

Juric in vantaggio su Dionisi: i precedenti

Sono 5 gli incontri andati in scena tra Ivan Juric e Alessio Dionisi in Serie A. i due si sono incrociati per la prima volta il 17 settembre 2021: al Mapei andava in scena Sassuolo-Torino, match valido per la 4ª giornata di Serie A. La gara era terminata 0-1 in favore dei granata, che vinsero grazie a un gol di Pjaca sul finire del match. Una nuova sfida il 23 gennaio 2022, durante il girone di ritorno: quella volta era stato l’equilibrio a regnare nell’arco dei 90 minuti, con Raspadori che aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Sanabria. Nella terza gara tra Juric e Dionisi è poi arrivata la prima vittoria per l’allenatore neroverde, grazie al gol beffa di Agustin Alvarez nei minuti di recupero. Nel 2023 un pareggio e una vittoria del Toro, rispettivamente il 3 aprile e il 6 novembre. Il totale è di 2 vittorie in favore di Ivan Juric, 2 pareggi e di un successo per Alessio Dionisi.