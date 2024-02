Ricci, Ilic e Linetty si giocano un posto a centrocampo in vista della prossima sfida contro il Sassuolo: è ballottaggio serrato

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Sassuolo-Torino, posticipo del sabato sera in programma al Mapei Stadium. Sarà una gara da vincere per i granata, che dovranno approfittare del momento di profonda crisi dei neroverdi. Gli uomini di Alessio Dionisi hanno infatti raccolto solo 10 punti nelle ultime 9 gare e si trovano a lottare nella parte destra della classifica. 15ª posizione e un solo punto che separa gli emiliani dalla zona retrocessione. Diverso il momento del Torino che sì ha sprecato un’occasione nell’ultima gara contro la Salernitana, ma che vanta 8 risultati utili nelle ultime 9 uscite. Un ruolino di marcia di tutto rispetto per i granata, che ambiscono giorno dopo giorno alla qualificazione in Europa. Per centrare altri tre punti Ivan Juric dovrà scegliere attentamente le pedine per il suo scacchiere: il centrocampo è il reparto in cui l’allenatore croato nutre probabilmente più dubbi.

In tre per due maglie

Ivan Juric dovrà presto sciogliere i dubbi legati alla mediana. In vista del match contro il Sassuolo c’è grande abbondanza di uomini a disposizione del tecnico: Ricci, Ilic e Linetty sono infatti in lotta per due posti in campo. Difficile capire quali saranno le scelte del croato: Ricci ha dimostrato di essere cresciuto ed è anche andato in gol contro il Cagliari. E proprio contro il Cagliari Linetty ha salvato il risultato con un intervento che dire prodigioso sarebbe riduttivo. Il polacco sta diventando pian piano una certezza per il Toro e garantisce prestazioni di grande sostanza. Chi è più indietro è forse Ilic, ma esclusivamente per un discorso di natura fisica. Il serbo ha sofferto di dolori alla schiena e ha saltato il match dell’Unipol Domus, per poi disputare un piccolo spezzone contro la Salernitana. Anche il numero 8 è comunque pronto per partire dall’inizio. Sarà necessario attendere le ultime sedute di allenamento dei granata per capire quali saranno i due centrocampisti su cui Juric farà affidamento al Mapei.