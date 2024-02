Valentino Lazaro punta il Sassuolo: ormai ha scavalcato Vojvoda e il titolare, sulla sinistra, è diventato lui

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il Toro si prepara ad affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi sono in piena crisi: rischiano di lottare seriamente per non retrocedere. I granata devono approfittarne. Valentino Lazaro è pronto per partire di nuovo titolare. Il numero 20 ha scavalcato Vojvoda e il titolare è lui, sulla sinistra. Dopo una stagione ottima, non era stato riscattato in estate. Poi però, allo scadere, è arrivato per 4 milioni di euro dall’Inter. All’inizio sembrava un giocatore diverso, ma poi ha ingranato molto bene. La sua volontà di tornare al Toro era fortissima. Juric ci punta molto ed è al centro del progetto.

Sassuolo-Torino: amarcord

Lo scorso anno, Sassuolo-Torino è finita 1-1. Dopo il gol iniziale di Pinamonti, Sanabria nel secondo tempo ha pareggiato i conti. Proprio su assist di Valentino Lazaro. L’austriaco, che lo scorso anno aveva il numero 19, era rientrato dopo un lungo infortunio. Impatto subito decisivo per lui. Aveva giocato sulla destra, entrando in campo al posto di Singo. Poco dopo, partendo dal Mapei Stadium, aveva ritrovato il ritmo partita per il finale di stagione.

Juric lo preferisce

Nel mercato invernale, è arrivato un esterno sinistro di piede mancino: Adam Masina. Nell’ultimo periodo, il ballottaggio tra Vojovda e Lazaro, è stato vinto sempre dal classe 1996. Le ultime 6 partite, in Serie A, le ha giocate da titolare. Juric, visto il periodo di forma, lo preferisce al momento a Vojvoda. Masina può insidiarlo, ma con Rodriguez non al top, il numero 5 potrebbe di nuovo giocare in difesa. Bloccato da Juric nel mercato invernale, Lazaro vuole stupire e trovare gol e assist.