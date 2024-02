Continua la lotta all’Europa in Serie A: ecco la situazione nella 24^ giornata di campionato, che si apre questa sera

Continua la Serie A e con essa, anche la lotta per un posto in Europa del Torino. Siamo giunti alla 24^ giornata di campionato. Si parte questa sera, con lo scontro salvezza Salernitana-Empoli. Ma il Toro segue con interesse altre partite. Al momento i granata sono al decimo posto in classifica, con 32 punti. Monza e Genoa inseguono a 29 punti. Granata che inseguono Lazio (34 punti), Fiorentina (34 punti), Napoli (35 punti), Bologna (36 punti), Roma (38 punti) e Atalanta (39 punti).

Le sfide delle altre

La Lazio giocherà in trasferta sabato alle 15:00, sul difficile campo del Cagliari, dove hanno vinto solo Inter, Roma e Torino. Partita difficile anche per la Roma sabato alle 18:00, che gioca in casa contro la capolista Inter. Partite più alla portata per Fiorentina e Bologna, che giocano in casa contro Frosinone (domenica alle 12:30) e Lecce (domenica alle 15:00). Atalanta e Napoli invece giocheranno in trasferta. I bergamaschi al Ferraris contro il Genoa (domenica alle 18:00), il Napoli a San Siro contro il Milan sempre più terzo (domenica alle 20:45). Le altre due gare sono Monza-Verona e Juventus-Udinese.

Lo scenario del Toro

Il Toro ha bisogno di vincere, al Mapei Stadium, per inseguire. In caso di vittoria, granata che si porterebbero a 35 punti. Se la Roma non dovesse fare l’impresa, sui giallorossi si recupererebbero 3 punti, andando a meno 3 da loro. In caso di sconfitta del Napoli, i punti con i partenopei sarebbero gli stessi. Solo 3 punti, al momento, separano il Toro dal settimo posto. Sono invece 7 quelli dal quarto posto.