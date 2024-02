Il difensore si è fatto apprezzare per le qualità umane ma vuole lasciare il segno a Torino anche per quelle calcistiche

L’esordio del difensore Masina contro la Salernitana, nella prima partita con la maglia del Torino, è stato positivo, l’esordio dell’uomo Masina nell’ambiente granata è stato invece ancora più sorprendere: ci ha messo poco, pochissimo, per farsi apprezzare per le sue doti umane dentro lo spogliatoio e ha già colpito anche i tifosi che hanno letto o ascoltato le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. Il meno sorpreso di tutti è probabilmente Vagnati, che Masina lo conosceva addirittura dai tempo della Giacomense e sapeva di che pasta è fatto.

Non solo uomo-spogliatoio

Non ha avuto un’infanzia semplice, l’ha raccontata lui stesso, ma quelle forti esperienze vissute l’hanno aiutato a diventare l’uomo che è oggi. Non è venuto però a Torino solamente per essere un uomo-spogliatoio, vuole essere protagonista anche in campo, sia che Juric lo impieghi nei tre difesa sia che lo utilizzi come esterno sulla fascia sinistra. Nell’ultimo anno e mezzo Masina è stato condizionato dagli infortuni che ora si è lasciato alle spalle ma contro la Salernitana ha dimostrato di essersi ormai ripreso.

Può giocare al posto di Rodriguez

Ora alle porte c’è la partita contro il Sassuolo e il difensore potrebbe essere schierato nella formazione titolare: tutto dipenderà da Rodriguez. Il capitano granata fortunatamente si è fermato in tempo appena ha sentito un fastidio muscolare contro la Salernitana e gli esami hanno escluso lesioni: potrebbe essere dunque in campo al Mapei Stadium ma, se non se la sentirà di rischiare, al suo posto toccherebbe proprio a Masina. E il neoacquisto, come detto, non vede l’ora di dimostrare di essere ancora un bravo calciatore oltre che un bravo ragazzo: d’altronde il suo mestiere è proprio questo e lui stesso ha spiegato di avere intenzione di farlo ancora per diverso tempo ad alti livelli.