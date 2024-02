Nella gara contro la Salernitana il Torino e Milinkovic-Savic hanno collezionato l’11° clean sheet stagionale

Con lo 0-0 ottenuto nell’ultima gara contro la Salernitana il Torino centra il suo 11° clean sheet stagionale. Un dato che fa riflettere su quanto la difesa abbia trovato una grande solidità nonostante una stagione davvero sfortunata sotto il punto di vista degli infortuni. Due dei giocatori chiave del reparto arretrato sono infatti stati colpiti da due infortuni seri: prima Schuurs con la rottura del legamento crociato e poi Alessandro Buongiorno, che contro il Cagliari ha riportato la lussazione della spalla. Ciononostante il Toro, anche grazie a un’ottima organizzazione di squadra, continua a subire pochissimo. Il merito è anche di chi ha sostituito i pezzi pregiati della rosa, che è stato in grado di adattarsi a una situazione di piena emergenza.

Torino, una difesa solida

Il Toro ha spesso cambiato interpreti, come detto, nel corso della stagione. Schuurs-Buongiorno-Rodriguez, il terzetto di partenza. E chissà che ballottaggi ci sarebbero stati se Djidji fosse stato subito a disposizione. Una difesa in cui anche Tameze si è adattato, in cui è stato protagonista pure Vojvoda. Interpreti diversi, una solidità cresciuta partita dopo partita. Il merito è anche del portiere serbo, che dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo sembra aver ingranato nella giusta direzione.

Milinkovic decisivo (ma qualche errore si è visto)

Certo qualche errore, pure grave, c’è stato (basti pensare al derby), ma è pur vero che in alcune partite Milinkovic è stato decisivo. La prossima gara contro il Sassuolo può essere un’occasione per allungare ancora, visto il momento di profonda difficoltà che gli uomini di Dionisi stanno attraversando in campionato. I neroverdi hanno segnato solo 13 reti in casa, nelle 10 gare disputate al Mapei Stadium. I presupposti per mantenere la porta ancora in battuta ci sono tutti.