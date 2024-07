Calciomercato Torino / Dopo gli arrivi di Coco, Paleari e Adams, Vagnati si concentra sui prossimi ruoli da coprire

Il calciomercato del Torino inizia a prendere forma. Se nei primi 15 giorni i granata non avevano chiuso nessun colpo, nel giro di una settimana sono arrivati tre innesti molto importanti: Coco, Paleari e Adams. Colpi di valore a livello numerico ma anche qualitativo, che permettono a Vanoli di avere più opzioni, ma non solo. Il mercato però ovviamente non si ferma, perché Vagnati&Co hanno ancora molto lavoro da fare. Le priorità adesso sono l’esterno sinistro titolare e un altro difensore che possa affiancare Schuurs e Coco, mentre per il resto dipende anche dalle uscite.

Gosens l’obiettivo per la fascia

Ormai da quasi un anno il Toro è alla ricerca di un vero e proprio esterno sinistro di spinta, con qualità simili a quelle di Bellanova. Lazaro e Vojvoda non hanno quasi mai convinto nella passata stagione, e il Toro di Juric ne ha risentito molto. Per questo motivo, dopo aver chiuso le trattative per il primo difensore, per il portiere di riserva e l’attaccante da affiancare a Zapata, Vagnati si dedicherà sin da subito alla ricerca dell’esterno mancino. Il principale nome in lista è quello di Gosens, in uscita dall’Union Berlino, ma non ci sono ancora stati contatti con la squadra tedesca.

Capitolo difesa

L’altro reparto che necessita di rinforzi è ovviamente la difesa. Rispetto all’ultima stagione mancheranno Buongiorno, Djidji, Rodriguez e Lovato; perdite importanti non solo a livello qualitativo, ma anche per quando riguarda la leadership. Dopo Coco Vagnati sta seguendo un altro profilo, quello di Albian Hajdari, difensore del Lugano. Lo svizzero sta spingendo per approdare in Piemonte, ma non è ancora stato trovato l’accordo con il club proprietario del cartellino, che chiede una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Ma potrebbe arrivare anche un secondo difensore centrale: il Torino si è infatti mosso per Martin Erlic del Sassuolo.