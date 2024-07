Calciomercato Torino / Il nome nuovo per la difesa è quello di Erlic: i granata hanno fatto un sondaggio per il croato

Ora che il calciomercato del Toro è ufficialmente iniziato, Vagnati non vuole fermarsi. Nel giro di una settimana i granata hanno messo a segno gli arrivi di Coco, Paleari e Che Adams, acquisti che hanno aumentato il livello qualitativo della rosa. Non tutte le caselle sono ancora completate, motivo per cui il lavoro è tutt’altro che terminato. Le priorità sono tante, ma il prossimo rinforzo del Toro potrebbe riguardare nuovamente la difesa. Il dt Vagnati, infatti, ha messo gli occhi su Martin Erlic. Il difensore croato è in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B, e il Toro sta sondando il colpo.

Occhi su Erlic

Per forza di cose, Saul Coco non può essere l’unica aggiunta nel pacchetto difensivo. Le uscite di Rodriguez, Buongiorno, Djidji e Lovato obbligano il Toro ad acquistare almeno un altro centrale, e il nome nuovo in questa prospettiva è quello di Martin Erlic. Il difensore, che è stato convocato con la Croazia negli ultimi Europei, quasi certamente non rimarrà a giocare in Serie B con il Sassuolo, e Vagnati ha messo gli occhi su di lui. Per adesso si è trattato solo di un sondaggio, ma nei prossimi giorni l’interessamento potrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa.

Il punto sulle operazioni in difesa

Come detto, in quattro tra i difensori hanno lasciato il Piemonte. In questo momento i centrali in rosa sono Schuurs, Coco, Sazonov, Masina e Dellavalle. I granata stanno trattando l’arrivo di Hajdari dal Lugano come braccetto di sinistra che si alternerebbe proprio con Masina, ma la situazione legata al recupero di Schuurs (che rischia di saltare la prima parte di stagione) preoccupa un po’ la dirigenza, che vorrebbe cautelarsi con un altro difensore di piede destro. Qualora dovesse arrivare, Erlic potrebbe giocare come difensore di destra, mentre Coco sarebbe in grado di adattarsi a centrale puro.