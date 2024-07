Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 22 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Rodriguez, niente Inter

Nonostante le voci degli ultimi giorni vedessero Ricardo Rodriguez verso l’Inter, la trattativa non andrà in porto. L’agente dell’ex capitano granata, infatti, ha dichiarato a Inter-News.it che: “Ci sono state delle discussioni con il direttore sportivo qualche settimana fa. Ricardo piace anche a Simone Inzaghi ma non è arrivata alcuna offerta. Penso che il proprietario guardi ad altri profili. Abbiamo ricevuto alcune offerte da Dubai e precisamente dall’Al-Ain, poi dal Real Betis, dalla Turchia e anche l’Olympiacos ha chiesto informazioni. Ma ad oggi le offerte non sono state all’altezza“.

Osimhen verso il PSG

Si fa sempre più calda la pista che porterebbe Victor Osimhen al Paris Saint-Germain. Il calciatore nigeriano ha chiesto ormai da tempo di essere ceduto, e a breve potrebbe essere accontentato. I francesi sono infatti alla ricerca di un sostituto di Mbappé, e hanno individuato in lui l’uomo perfetto. L’accordo con il giocatore c’è già, mentre bisogna trovare quello con il Napoli. Gli azzurri, intanto, andranno su Lukaku quando verrà ufficializzata la cessione.

Fiorentina al lavoro per Colpani

La Fiorentina, dopo Kean e Pongracic, vuole regalare a Palladino un altro colpo per lottare per l’Europa. La viola è infatti al lavoro per riunire l’allenatore ex Monza e Colpani, che proprio con Palladino ha avuto il suo exploit nell’ultima stagione. C’è ancora distanza tra le parti, ma la sensazione è che in questa settimana si possa arrivare a una chiusura.

Samardzic verso il Milan

Non solo Morata. Il Milan potrebbe presto acquistare anche Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, in uscita dall’Udinese, interessa molto ai rossoneri che sono disposti a soddisfare le richieste economiche dei friulani. Furlani e Moncada hanno offerto 15 milioni di euro in questo momento, ma i bianconeri chiedono anche qualche contropartita. Intanto il serbo ha già dato la propria disponibilità per trasferirsi a Milano, quindi la trattativa è indirizzata sul giusto binario.

Como, Varane ha detto sì

Il super colpo di mercato del Como ora è realtà. Raphael Varane sarà un nuovo giocatore dei lariani, pronto a unirsi ai compagni dopo le vacanze. Il centrale ex Manchester United e Real Madrid ha accettato di unirsi alla squadra allenata da Fabregas, e rappresenterà un grande acquisto per la Serie A.