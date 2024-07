Calciomercato Torino / La trattativa tra Ilic e lo Zenit è momentaneamente ferma. Ecco il motivo dello stand-by

In questa sessione di calciomercato, che si trova nel suo pieno scorrere, sono tanti i movimenti che deve fare il Torino per fare la squadra a Vanoli. Oltre ai movimenti in entrata, ce ne saranno anche altri in uscita. Nelle scorse settimane, si è parlato di un forte interesse dello Zenit per Ivan Ilic. Le parti non erano nemmeno troppo lontane, ma poi la trattativa è entrata in stand-by. Il motivo è semplice. Prima di poter prendere Ilic e investire soldi, lo Zenit deve vendere Wendel. Centrocampista brasiliano con la maglia numero 8, proprio come Ilic. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Galatasaray. Ma manca l’accordo. Alexander Medvedev, presidente del comitato esecutivo del club russo, ha detto: “Non è vero che abbiamo l’accordo con il Galatasaray per cedere Wendel”. Quindi finché non si sblocca la situazione Wendel, Ilic rimane al Toro.

La trattativa con lo Zenit

Per prendere Ilic servono tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il giocatore, dopo un’annata tra alti e bassi al Toro, ha fatto bene ad Euro 2024. Non è in vendita, ma la sua permanenza non è scontata. E infatti lo Zenit ci ha subito provato, anche se non è risucito a convincere completamente il giocatore. Medvedev ha detto: “Ilic? No, l’affare non è chiuso”. Poi i russi hanno ancora insistito, ma per il Toro la sua cessione non è un’urgenza.

Le parole di Vagnati

Nel frattempo, dopo le vacanze, il giocatore è arrivato a Pinzolo. Ha iniziato la sua preparazione agli ordini di Vanoli. Vagnati su di lui ha detto: “Ilic allo Zenit? Sicuramente ne stiamo parlando ma Ivan è un grande patrimonio per il Torino, un giocatore importante. Ha fatto anche un Europeo di ottimo livello. Finché sarà qui sarà a disposizione del mister e se resterà, sarà un grande giocatore di talento per noi”. Le prossime settimane saranno decisive.