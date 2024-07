Il Torino non ha ancora chiuso il trasferimento di Devis Vasquez dal Milan e ora i liguri lo tentano

Sembrava ormai chiusa la trattativa tra Torino e Milan per il passaggio di Devis Vasquez in granata. Eppure l’ufficialità non è ancora arrivata: le due società non hanno ancora diramato alcun comunicato sull’accordo. Non può dirsi dunque fatto l’affare per il portiere colombiano, che Vagnati ha individuato per sostituire il partente Gemello nel ruolo di secondo portiere. Questo anche perché nelle ultime ore si è inserito lo Spezia. I liguri hanno una carta migliore rispetto ai granata perché offrirebbero al portiere la possibilità di giocarsela come primo portiere.

Vasquez intanto si allena con il Milan

Nell’attesa il portiere ha iniziato la stagione agli ordini di Paulo Fonseca. Un suo post su Instagram lo ritrae a Milanello con un pollice verso la telecamera: “Iniziamo”, la parola scritta in didascalia. Vasquez è ancora a tutti gli effetti un giocatore del Milan e non può fare altro che allenarsi con i rossoneri in attesa della chiusura dell’affare. Vasquez nell’ultimo anno ha giocato poco e avrà tanta voglia di rimettersi in gioco: scalare le gerarchie sarà sicuramente il suo obiettivo.

Toro a caccia di un vice Milinkovic-Savic

Il Torino di Vanoli è a caccia di un vice Milinkovic-Savic, al momento un punto fermo per i granata. Il contratto di Gemello è scaduto lo scorso 30 giugno, Popa non aveva convinto: ed ecco che il pacchetto dovrà andare a completarsi, che sia Vazquez o un altro.