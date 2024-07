Il centrocampista del Venezia ha parlato di mercato e ha commentato la situazione tra lui e l’Inter: nulla è ancora deciso

Quella tra Tessmann e l’Inter sembrava ormai una trattativa chiusa, con il giocatore del Venezia pronto a partire e a fare il salto di qualità dopo la grande stagione disputata in Serie B. Nelle ultime ore, però, il diretto interessato ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast “A Man in Blazer”, che lasciano intendere che il suo futuro sia tutto da scrivere: “Inter? Non ci sono al momento delle novità che posso condividere. Adesso sono concentrato esclusivamente sulle Olimpiadi, se devo dire la verità. La promozione in Serie A con il Venezia è stata una delle gioie più belle della mia vita, un sogno che è diventato realtà. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione”. Tutto fermo dunque per il passaggio dello statunitense in nerazzurro: il Toro può sperare ancora.

Situazione simile a quella di Welington

La situazione di Tanner Tessmann ricorda un po’ quella di Welington. Il brasiliano era stato individuato da Vagnati come rinforzo per la fascia, ma il Southampton si è poi inserito nella trattativa superando di fatto i granata. Poi il giocatore ha effettuato le visite mediche con gli inglesi, ma l’annuncio ufficiale del suo trasferimento non è mai arrivato. Ecco allora che il direttore tecnico ha guadagnato fiducia su un ulteriore tentativo del Toro, che ora sembra addirittura essere tornato in piena corsa per il giocatore del San Paolo. Lo stesso potrebbe succedere per Tessmann, che ora è concentrato sulle Olimpiadi. Un fattore che potrebbe far guadagnare tempo al Torino, che è da sempre stato intenzionato a portare il giocatore all’ombra della Mole. Vagnati dovrà lavorare sotto traccia per cercare di riaprire la pista che porta allo statunitense, facendo leva anche sulla figura di Paolo Vanoli, che lo ha allenato in Serie B.