Juric in persona avrebbe chiamato il connazionale Rog per convincerlo ad accettare la proposta del Torino, che prima deve convincere il Cagliari

È il centrocampista che nelle idee di Juric andrebbe a sostituire Mandragora, rinforzando un reparto per il quale il Torino sta lavorando dopo aver perso sia l’ex Udinese che Pobega. Per Marko Rog, croato esattamente come l’allenatore granata, è stato a quanto pare proprio Juric a spendersi, contattando il giocatore del Cagliari, come riporta Sportske Novosti. Secondo il quotidiano croato l’allenatore avrebbe provato a convincere Rog a trasferirsi al Toro, a caccia di almeno 8 rinforzi. C’è da convincere il rossoblù, certo, ma pure il Cagliari, che per lasciarlo partire chiede almeno 5 milioni. Una cifra comunque ampiamente messa a budget per il centrocampo, considerato che al momento la squadra può contare solo su Lukic e Ricci, che ad oggi sono i due titolari.