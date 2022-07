Calciomercato Torino / I granata puntano al ritorno del belga. Ancora distanza con Laurienté. Djuricic e Zajc restano soltanto ipotesi

Il sacrificio di Gleison Bremer ceduto alla Juventus, farà entrare un bel po’ di denaro nelle casse del Torino. Si spera che gran parte possa essere investita per far sì che in granata possano arrivare i famosi 8 giocatori che sarebbero in questo momento vitali per Ivan Juric. Quasi la metà riguarda il reparto più povero per quanto riguarda la presenza di interpreti, a meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato. Al centro di questo focus non può che essere la trequarti il tema principale, dopo essere stato privato della solita serie di nomi composta da Brekalo, Pjaca, Praet e per certi versi anche Pobega. Se per Pjaca non c’è alcuna intenzione di riportarlo a Torino, tra quelli che ancora troverebbero un posto in granata c’è sicuramente Dennis Praet. Juric lo considera un punto fermo e lo rivorrebbe volentieri indietro, anche per continuare un percorso che la scorsa stagione ha subito qualche stop a causa degli infortuni. La richiesta del Leicester si attesta intorno ai 7-8 milioni di euro, e bisognerà comunque battere l’interesse della Fiorentina, che ha già approfittato delle indecisioni dei granata in occasione del caso Mandragora.

Laurienté ancora lontano. Pressing Salernitana per Djuricic

Un paio di milioni in più invece chiede il Lorient per cedere Armand Laurienté, un altro dei tormentoni estivi di questa sessione di mercato granata ancora in fase di stand-by. Almeno 10 milioni per sbloccare la trattativa. Decisamente meno oneroso risulterebbe invece l’ingaggio di Filip Djuricic, svincolato dal Sassuolo e che arriverebbe in granata a parametro zero. Il giocatore è in contatto con la Salernitana che vorrebbe il serbo per coprire la casella lasciata vuota proprio dal rientro a Torino di Simone Verdi. Djuric starebbe colloquiando con i campani, ma allo stesso aspetterebbe un’offerta convincente del Torino. Nei giorni scorsi è poi spuntato anche il nome di Miha Zajc, vecchia conoscenza della Serie A, ora in forza al Fenerbahce. Per il momento soltanto sondaggi, ma non è escluso si possa arrivare a breve a una trattativa.