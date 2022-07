Le parole dell’ad dell’Inter rilasciate a Dazn, volte a spiegare il mancato acquisto del difensore brasiliano

Il tema della cessione di Bremer dal Torino alla Juventus resta particolarmente in voga anche nelle ore successive al completamento del trasferimento. Una questione che riguarda anche chi sembrava avesse il giocatore in pugno e invece è rimasto sconfitto nell’ennesimo Derby d’Italia in versione mercato. Stiamo chiaramente parlando di Beppe Marotta, ad dell’Inter, che quest’oggi nell’intervista rilasciata a Dazn è tornato sul mancato acquisto del brasiliano, vicinissimo ai nerazzurri per un lungo periodo, prima di approdare nella sponda bianconera di Torino.

Marotta: “I nostri condizionamenti finanziari non ci hanno permesso di concludere”

“Bremer è un grande giocatore – ha dichiarato Marotta – Evidentemente i nostri condizionamenti legati agli equilibri economici e finanziari non ci hanno permesso di arrivare a una conclusione. Abbiamo fatto la nostra corsa, poi quando arrivano le offerte, sicuramente molto distanti dalla nostra, è giusto che il venditore faccia la sua scelta. Parallelamente, il calciatore, si è dimostrato sempre molto corretto e un grande professionista. In ogni caso, si ha l’obbligo di tentare di intraprendere delle strade che magari portano anche a conclusioni negative, fa parte del gioco, bisogna apprezzare la perseveranza con la quale abbiamo portato avanti questa cosa”.