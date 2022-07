Il presidente della Salernitana non esclude un possibile ritorno di Verdi, dopo essere stato uno dei protagonisti della salvezza

Il mercato in uscita del Torino non si completerà con la cessione di Bremer alla Juventus. In seno alla rosa granata, risultano ancora un serie di giocatori che non rientrano nei piani di Juric e il cui destino è lontano da Torino. I cosiddetti “esuberi” e uno di questi è sicuramente Simone Verdi, reduce da una buona seconda parte di stagione con la maglia della Salernitana. Proprio il presidente del club campano, Danilo Iervolino, è intervenuto quest’oggi all’emittente radiofonica Radio Bussola rilasciando delle dichiarazioni incentrate proprio sul suo ex giocatore, che resta ancora una suggestione di mercato.

Iervolino: “Verdi dà spettacolo”

“Ambidestro. Dà spettacolo, è stato fondamentale per la Salernitana. Da presidente li avrei presi entrambi già belle settimane precedenti (riferendosi anche a Bonazzoli). Mai dire mai, nulla è scontato e noi un pensierino lo stiamo facendo. Nicola sta testando la squadra in base ai suoi moduli, c’è grande sintonia con De Sanctis. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni” ha dichiarato Iervolino.