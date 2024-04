Calciomercato Torino / Secondo quanto arriva dalla Spagna, a fine stagione il Maiorca non sarebbe disposto a riscattare Radonjic

A poche partite dal termine, si parla già di mercato. Come di consueto, si valutano i giocatori da riscattare o meno. In questo senso, secondo quanto arriva dalla Spagna, Nemanja Radonjic non sarà riscattato dal Maiorca. Partito da Torino a gennaio direzione Isole Baleari, non scatterà l’obbligo di riscatto. Nemmeno il diritto, secondo quanto raccolto. Giocatore che potrebbe diventare a titolo definitivo degli spagnoli per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. Con molta probabilità quindi, il serbo farà ritorno a Torino a fine stagione. In Spagna ha deluso le aspettative.

La sua stagione

In Liga, ha giocato solo 6 partite da quando è arrivato. 0 gol e 0 assist. Javier Aguirre non ha mai puntato veramente su di lui. Il numero 23 ha giocato anche 3 partite in Coppa del Re, ma senza incidere. Non ha convinto il club e il riscatto è molto difficile. La squadra è 15^ in campionato e lotta per non retrocedere. Sono comunque 6 i punti dalla terzultima. Non ha trovato la sua dimensione, in un campionato dove non aveva mai giocato.

Il futuro

Nonostante i problemi, al Toro aveva fatto la differenza. In caso di ritorno a Torino, tanto dipende da Juric. Se il croato rimane, potrebbe dargli l’ennesima chance, ma non è una cosa scontata. In caso contrario, visto il suo potenziale, sarà sicuramente valutato dal nuovo allenatore. Ha giocato pochissimo al Toro quest’anno, ma ha fatto gli stessi gol di Vlasic e questo la dice lunga. Dopo l’ennesima discussione con Juric, in alcune partite non era stato nemmeno convocato. Anche il cambio di modulo, ha influito negativamente su di lui. Per lui la società granata, in estate aveva sborsato 1,7 milioni di euro al Marsiglia. Ultimamente ha perso anche la Nazionale. Potenziale enorme, ma sono tanti gli aspetti da incastrare per farlo rendere al meglio.