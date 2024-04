Il contratto che lega il centrocampista al club granata scade fra un anno: Cairo e Vagnati devono decidere il suo futuro

Tornato a tutti gli effetti un titolare dopo gli infortuni di Ilic e Gineitis, Linetty ha ricominciato a fornire grandi prestazioni. Anche nel derby contro la Juventus, in una partita molto tirata, il polacco si è dimostrato tra i migliori in campo, come si evince dai suoi numeri. Una buona prova per l’ex Sampdoria, sia dal punto di vista difensivo che con il pallone dai piedi: il numero 77 è stato fondamentale per sventare alcuni contropiedi bianconeri, come recitato dai 6 palloni recuperati, e allo stesso tempo ha anche servito molto bene i propri compagni. 40 passaggi riusciti per lui, di cui 13 sulla trequarti avversaria, per un totale del 91%. Una grande partita, che dà continuità alla sua buona stagione fin qui.

Il futuro è ancora in ignoto

Nonostante gli aspetti positivi, però, continua a tenere banco in casa Toro la questione relativa al contratto del centrocampista. Linetty andrà in scadenza nel giugno del 2025, e dunque la sua situazione contrattuale dovrà essere risolta al più presto. Cairo e Vagnati non vogliono infatti che il classe ’95 inizi la prossima stagione con il contratto in scadenza, e dunque le strade sono due: rinnovo tra maggio e luglio o cessione durante la sessione estiva di calciomercato. Fino a questo momento non ci sono stati ancora contatti tra la società e il giocatore, ma la sensazione è che si possa iniziare a parlare già dal prossimo mese. Il polacco infatti rimarrebbe volentieri in Piemonte, e tutto dunque dipende anche dal futuro allenatore del Torino. Se Juric dovesse rimanere, la permanenza sarebbe quasi certa; in caso di un cambio della guida tecnica, invece, bisognerebbe capire le idee del presunto nuovo allenatore.