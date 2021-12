Calciomercato Torino / Il club cerca una soluzione per El General, fuori dalle gerarchie di Juric: Argentina tra le destinazioni possibili

Il mercato invernale si avvicina e con lui le decisioni da prendere. Gli infortuni non stanno aiutando Juric, spesso costretto a scelte obbligate e che vorrebbe qualche alternativa in più. Prima di comprare bisogna però cedere e tra gli esuberi ormai constatati c’è Tomas Rincon. Il venezuelano è finito ai margini con il cambio in panchina e la sua avventura in granata potrebbe presto giundere al termine. La società vuole infatti cederlo a gennaio e tra le opzioni valutate c’è il Sud America. I media argentini si sono già espressi a riguardo, facendo circolare alcune voci su un interessamento del Boca Junior.

Toro, Rincon fuori dagli schemi di Juric

Sarebbe un avvicinamento a casa per il venezuelano, in Italia da diversi anni. Questo è il quinto in granata, dove le priorità sono cambiate dopo l’arrivo di Juric. Adottato spesso titolare prima dell’arrivo del croato, sta trovando ora poco spazio in un gioco a lui poco funzionale. Il tipo di lavoro richiesto a centrocampo dal tecnico croato non è nelle sue corde ed il rischio di vederlo sempre meno in campo aumenta. Solo sette presenze di cui la maggior parte solo spezzoni per lui fino ad ora che cambiando aria potrebbe invece tornare sulla cresta dell’onda. Il Boca ed il calcio argentino potrebbe quindi rivelarsi la soluzione migliore per el General.

Rincon, anche Genoa e Samp interessate in estate

Tra le possibili destinazioni c’erano anche le due genovesi. In estate infatti entrambi i club avevano espresso interesse nei confronti di Rincon, senza però affondare il colpo. Il Genoa è stato travolto da una rivoluzione sul fronte societario, che ha portato ad un cambio di priorità. La Samp invece attualmente ha problemi più grandi a cui pensare (l’arresto di Ferrero primo fra tutti), e potrebbe tenersi fuori da eventuali trattative. Resta quindi la pista aperta dai media argentini, ma si attendono ulteriori sviluppi.