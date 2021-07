Secondo la testata Medhiahuis, il Torino sarebbe sulle tracce dell’attaccante classe 2002 Thibo Baeten, che milita nel Nic Nijmege

Dal Belgio, più precisamente da Medhiahuis, arriva la notizia secondo la quale il Torino sarebbe interessato a Thibo Baeten, attaccante belga classe 2002 di proprietà degli olandesi del NEC Nijmege, squadra che milita in Eerste Divisie. Cresciuto nelle giovanili del Bruges, ha esordito nella seconda squadra del club ma dall’inizio di quest’anno solare si è trasferito al NEC Nijmege. Mancino, nell’ultima stagione ha realizzato in totale – tra un club e l’altro – sette gol in venticinque presenze.