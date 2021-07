Calciomercato Torino / La telenovela Messias è ancora lontana dalla conclusione: il Crotone prende tempo prima di cedere il brasiliano

Bisognerà ancora attendere diverso tempo per arrivare finalmente alla conclusione della telenovela Junior Messias. E stavolta è il Crotone a prendere tempo, a tergiversare nella speranza che per il trequartista brasiliano possa aprirsi una vera e propria asta. L’unica offerta concreta che al momento è arrivata alla società rossoblù è quella del Torino: una proposta intorno ai 7 milioni di euro che non soddisfa i pitagorici che dalla cessione del fantasista sperano di poter ricavare una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Calciomercato Torino: il Crotone prende tempo

La Fiorentina negli ultimi giorni sembra però aver fatto un passo indietro, soprattutto per via delle richieste economiche del Crotone e ha per questo virato su altri obiettivi; l’Atalanta invece non è andata oltre a un semplice sondaggio effettuato a inizio della sessione di mercato. Anche da parte degli altri club che avevano mostrato interesse per il giocatore ed erano arrivate richieste d’informazioni l’interesse sembra essere scemato. E’ così che il Torino al momento può permettersi di non rilanciare per Messias: il dt Davide Vagnati è consapevole del fatto che da parte di Ursino c’è tutta la volontà di cedere il giocatore e monetizzare e se non arriveranno altre offerte alla fine potrebbe anche accontentarsi di quei 7 milioni proposti proprio dai granata.

Calciomercato Torino: Pjaca l’alternativa a Messias

Nel frattempo il dirigente granata in queste settimane ha sondato anche altre alternative: da Riccardo Orsolini, considerato incedibile dal Bologna, a Marko Pjaca, che ha ricevuto però anche altre offerte (su tutte quella della Dinamo Zagabria). Proprio per il calciatore della Juventus nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati ma la società bianconera non vuole cederlo alle condizioni del Torino: prestito con diritto di riscatto. Dal canto suo il Torino non vuole al momento cambiare la proposta perché la prima scelta è e resta Messias.