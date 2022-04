Calciomercato Torino / Il primo colpo granata, secondo i media turchi, è Yilmaz del Besiktas. Accordo tra i due club trovato

Stagione ancora da ultimare ma si sa, il calciomercato non ha mai realmente fine. E così è anche per quello granata. Vagnati, già all’opera in vista della nuova stagione, avrebbe individuato il profilo ideale da portare a Ivan Juric in estate. Secondo quanto riportato da NTV Spor Channel infatti, il direttore sportivo del Torino avrebeb già trovato l’accordo con il Besiktas per Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001 che ha brillato nel corso della stagione.

Torino-Besiktas, le cifre dell’accordo per Yilmaz

La trattativa starebbe per giungere al termine. Il costo del cartellino del giovane, finito anche nel mirino dell’Enitracht Francoforte, sarebbe di circa 5 milioni, con un accordo che assicura il 20% del totale al Besiktas su un’eventuale vendita futura del giocatore. Si tratta di un altro colpo in prospettiva, che consegnerebbe a Juric un altro giovane da plasmare e far crescere.