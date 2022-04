Calciomercato Torino / Ha un contratto in scadenza nel 2024, ma uno stipendio non da top: Lukic piace anche in Premier. E ora…

“Intravedevo le grandi potenzialità di Sasa, ora è un centrocampista completo”. Questo è Ivan Juric, che si gode il suo numero 10 dopo la doppietta di Bergamo, la seconda consecutiva. Lukic è, assieme a Bremer, il calciatore che è cresciuto di più, nel Torino 2021/2022. Come il difensore, anche lui partiva da una base interessante, ma a guardarlo – nelle precedenti stagioni in granata – lasciava addosso un senso di incompiutezza, di vorrei ma non riesco. A osservarlo adesso, invece… Guccini in sottofondo: “Ma stupiti e felici scoprimmo che era nato qualcosa più in fondo, ci sembrava d’avere trovato la chiave segreta del mondo”. Quale sia stata la chiave, l’ha spiegato Juric: “Ha cambiato la marcia con il lavoro e la volontà, adesso attacca gli spazi ma sa anche giocare basso”.

Lukic e quegli interessi dalla Premier

Insomma, il Torino si ritrova tra le mani un giocatore giovane (è del 1996), completo e di personalità, la stessa che in estate gli ha permesso di farsi stampare sulla maglia quel numero 10, una scelta dai più criticata ma che ora è diventata pienamente legittima. Sasa, per tutto questo, ha attirato e attirerà tanti interessati, sul mercato. In Inghilterra piaceva già in estate al Crystal Palace, ma Juric lo blindò. Ora oltremanica qualcuno vocifera di un’attenzione del Tottenham, ancora senza riscontri concreti. Di certo il suo valore è cresciuto: secondo Transfermarkt, il serbo valeva 5 milioni quest’estate, ora vale più del doppio.

Il valore di mercato cresce. E lo stipendio…

La situazione contrattuale tranquillizza il club solo fino a un certo punto. Certo, il contratto di Lukic scade nel 2024, ma a livello di ingaggio il 10 non è tra i top. Percepisce 700 mila euro a stagione. Per fare due esempi, Zaza e Izzo prendono 1,7 milioni ciascuno. Non è un’assicurazione in casi di assalti altrui sul mercato. La situazione è da tenere d’occhio, proprio perché Lukic – un po’ a sorpresa – si sta rivelando un gioiellino.