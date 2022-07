L’ex capitano della Primavera granata, Giorgio Savini, è ufficialmente stato ceduto in prestito al Gelbison in Serie C, dove potrà fare esperienza

Da poco è arrivata l’ufficialità del passaggio di Giorgio Savini in Serie C al Gelbison. L’ex capitano della Primavera del Torino è stato ceduto in prestito alla squadra della terza serie italiana, in modo che possa fare esperienze, crescere e migliorare per poter poi tornare alla base.