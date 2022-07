Il Napoli prova il colpo Raspadori, Laxalt vicino al Verona, mentre si attende solo l’ufficialità di Scamacca al West Ham

Continua questa sessione estiva di calciomercato che fino ad ora ci ha regalato dei colpi ad effetto, come il ritorno di Lukaku in neroazzurro, i colpi della Fiorentina e quelli della Juventus. Nella giornata di oggi ci sono molte trattative in corso, alcune che sono appena iniziate, altre molto vicine al concludersi. Tra queste ultime vi è sicuramente la trattativa tra West Ham e Sassuolo per portare Scamacca in Premier League. Battuta ormai da molto la concorrenza del PSG. Ormai l’accordo tra le squadre c’è, e manca solo l’ufficialità. Un’altra operazione in cui è coinvolto il Sassuolo è quella appena iniziata che punta a portare Raspadori al Napoli. La squadra di Spalletti ha perso in questa finestra di mercato sia Insigne che Mertens e quindi cerca di rinforzarsi in attacco. Per questo la squadra campana sta cercando di portare a Napoli l’attaccante italiano. Attualmente il valore di mercato di Giacomo Raspadori è di 28 milioni di euro, e la squadra guidata da Spalletti sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro per convincere la squadra emiliana a lasciar partire uno dei suoi giocatori migliori. Intanto Laxalt è stato proposto al Verona, ma è cercato anche dalla Dinamo Mosca.

Continua intanto la trattativa del Milan per De Ketelaere, mentre la Salernitana prova ad acquistare Maupay

Resta in piedi la trattativa del Milan per portare De Ketelaere a vestire la maglia rossonera. trattativa che procede lentamente ma che potrebbe sbloccarsi in fretta. Intanto la Salernitana che punta a centrare nuovamente la salvezza continua a trattare con il Brighton per Maupay. Attualmente però tra le due squadre vi è una distanza non irrilevante, infatti il valore dell’attaccante francese è di 18 milioni, mentre la Salernitana offre al Brighton circa 7-8 milioni di euro più bonus, mentre il Brighton vorebbe ottenere almeno 15 milioni da questa cessione. Trattativa quindi complicata ma non impossibile.