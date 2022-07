Sembrava che il centrocampista dello Spezia dovesse arrivare a momenti ma la situazione sembra essersi bloccata, intanto va avanti la trattativa per Casadei

La trattativa che doveva portare Giulio Maggiore al Toro, e che ormai sembrava conclusa, ha subito uno stop improvviso. L’accordo tra Torino e Spezia che doveva portare il centrocampista in granata sembrava conclusa e il giocatore avrebbe dovuto firmare con la squadra torinese da un momento all’altro, tuttavia si è bloccato tutto. Evidentemente il club ligure sta provando a cercare un sostituto per il 24enne che fino ad ora è stato un titolare inamovibile della squadra guidata da Thiago Motta e al centro del progetto dello Spezia e nel frattempo il Toro non ha presentato un’offerta giudicata congrua. La trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, ma nel frattempo i granata si portano avanti e, visto che Juric ha chiesto rinforzi a centrocampo la società sta trattando con l’Inter per portare il giovane Cesare Casadei sotto la Mole.

Il Toro punta a prendere Casadei per rinforzare il centrocampo

In attesa che la trattativa di Maggiore si sblocchi la società granata sta trattando con l’Inter per portare il giovane Cesare Casadei, protagonista dell’ultimo campionato primaverile, a Torino. Il 19enne dell’Inter vale circa 1 milione di euro, ed è un giovane con una grande tecnica individuale. Al club granata farebbe comodo un giovane dalla grande prospettiva, ma la squadra di Inzaghi non vuole rischiare un nuovo “caso Zaniolo”, e quindi vorrebbe cedere il giovane in prestito tutelandosi con il diritto di recompra. Il possibile arrivo di Cesare Casadei comunque non escluderebbe anche l’arrivo di Maggiore.