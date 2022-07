Il 3-0 che il Torino ha rifilato ai campioni di Turchia è un segnale sulle potenzialità della squadra, che deve però essere completata

nostro inviato – Contro l’Eintracht Francoforte, comprensibilmente visto che il ritiro era iniziato da pochi giorni, il Torino era apparso spento, contro il Mlada Boleslav aveva sì vinto ma non convinto pienamente. Alla terza amichevole, dopo due settimane piene di preparazione estiva, la squadra granata ha invece vinto e convinto, battendo 3-0 una squadra come il Trabzonspor che si è da poco laureata campione di Turchia e dovrà giocare i preliminari di Champions League. Juric ha così mandato, non a parole ma con i fatti, un messaggio chiaro a Cairo e Vagnati: questa squadra può dare soddisfazioni, può andare anche oltre alle sue potenzialità ma per poter davvero ambire a traguardi ha bisogno di rinforzi.

Calciomercato Torino: i rinforzi che servono

Centrocampo e trequarti sono i due reparti che hanno più bisogno di innesti, anche solo per una questione numerica: Lukic e Ricci sono una garanzia, ma mancano le alternative. Radonjic sta convincendo sempre di più, così come Seck, ma anche in questo caso per puntare all’Europa servono altri titolari di qualità, Juric ha ieri avanzato Segre, dopo aver giocato per 80 minuti con Linetty centravanti. La difesa è il reparto più completo, Zima contro il Trabzonspor è stato protagonista di un’ottima prestazione in marcatura su Cornelius ma il sostituto di Bremer è una priorità: lo stesso Juric, già negli scorsi mesi, aveva spiegato che avrebbe voluto un difensore forte in caso di partenza del brasiliano.

Tocca a Cairo e Vagnati ascoltare Juric

A Kitzbühel ad assistente all’amichevole contro la formazione turca non c’erano né Cairo né Vagnati, un confronto diretto tra allenatore, presidente e direttore tecnico non c’è quindi potuto essere, ma le richieste del tecnico sono ben note a tutti: la brillante prestazione contro il Trabzonspor è un segnale di quello che potrebbe diventare questa squadra se venissero accolte.