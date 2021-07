Calciomercato Torino / Warming è la prima scommessa di Vagnati per tornare al modello basato sulle plusvalenze usato con Ventura

Dopo le socmmesse fallite negli ultimi anni, ecco che è arrivato l’ennesimo tentativo made in Danimarca. Su indicazione di Juric, Vagnati si è infatti messo all’opera per trovare qualche giovane poco noto anche ai più attenti, con lo scopo di farli crescere e far lievitare il valore del cartellino così da incrementare i guadagni in caso di futura rivendita. il primo porta il nome di Magnus Warming, attaccante classe 2000 che ha firmato un triennale passando a titolo definitivo in granata.

Toro, con Ventura tanti sconosciuti pagati poco e rivenduti bene

Data la qualità che il tecnico ha mostrato nella valorizzazione dei giovani e dei giocatori a disposizione, ecco che si è buttato subito un occhio al passato, per tentare di replicare quanto riuscito a Petrachi e Ventura. La coppia, decisamente funzionale ai tempi, era infatti riuscita a rilanciare giocatori del calibro di Bruno Peres, preso a poco più di due milioni in Brasile per poi essere ceduto alla Roma in prestito con obbligo di riscatto per un totale di più di tredici milioni. Lo stesso era accaduto con Maksimovic e Darmian, rivenduti rispettivamente a Napoli e Manchester United per somme ingenti. L’ultima scommessa vinta porta però il nome di Sasa Lukic. Il serbo si è piano piano conquistato un posto all’interno dell’organico granata, mantenendolo dopo la parentesi al Levante.

Toro, le ultime scommesse sono stati fallimentari

Non solo scommesse vinte però per il Torino, soprattutto dando uno sguardo a quelle tentate da Vagnati nella sua prima stagione da ds del Toro. L’ex Spal ha infatti portato l’incognita Gojak sotto la Mole, che è però rimasta tale. Il bosniaco non è stato quindi riscattato dal club granata. È andata un po’ meglio invece con Vojvoda. Il kosovaro, reduce da una stagione di alti e bassi, si è salvato nel finale grazie alle due reti conquistate mettendo in atto lo schema proposto da Nicola che lo vedeva protagonista assieme ad Ansaldi. In passato anche Gustafson si era rivelato un tentativo fallito. Warming è perciò il primo punto da cui ripartire per revitalizzare il modello plusvalenze.