Messo alla porta dal Torino di Cairo, Salvatore Sirigu deve scegliere il suo futuro: tra la Juventus e il ritorno a Cagliari

Il punto più alto della sua carriera, Salvatore Sirigu lo vivrà stasera, anche se solo da riserva. Il portiere sardo, secondo di Gigio Donnarumma, ha fatto parte dell’Italia che ora si giocherà il titolo Europeo nella finale contro l’Inghilterra. L’avventura è stata esaltante, qualunque sarà il risultato dell’ultimo atto. Dal fischio finale in poi, però, l’ex Psg dovrà cominciare a studiare le opportunità per il futuro. Il Torino lo ha messo alla porta, lui non ha storto il naso perché già un anno fa meditava l’addio. Il problema adesso è trovare una destinazione concreta. Oltre al Cagliari, che lo vorrebbe in caso di cessione di Cragno (tutta ancora da scrivere), c’è una pista che lo porterebbe meno lontano: la Juventus sta pensando a lui come vice Szczesny. Il 39 granata ha incassato l’interesse e ci rifletterà. Dovrà scegliere se rassegnarsi al ruolo di comprimario o giocare altrove da titolare.

Il Torino lo ha scaricato: le parole di Cairo

Di alternative reali a queste due piste, per ora, non ce ne sono. Il Torino, per bocca del presidente Cairo, lo ha intanto accompagnato all’uscita: “Nell’ultimo anno l’ho visto meno felice di restare con noi. Quindi credo che potesse essere giusto accontentarlo”. Il club granata ha scelto di puntare tutto sul duo Milinkovic-Berisha, con il serbo come numero uno designato. Ma ora dovrà capire come sistemare Sirigu, che andrà in scadenza di contratto nel 2022 e garantirà un’entrata a bilancio non molto più ingente di quella derivante dal risparmio sull’ingaggio da 1,7 milioni a stagione. Anche per questo motivo, all’interno della società è emersa l’opzione – specifichiamolo: remota – di una rescissione. Al momento si stanno vagliando le altre possibilità. Da lunedì in poi, lo farà anche Sirigu, che ha un’offerta come secondo (dalla Juventus) e il miraggio del ritorno in Sardegna.