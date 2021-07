Il Torino segue Miha Zajc centrocampista sloveno del Fenerbahçe che potrebbe arrivare alla corte di Ivan Juric

Il Torino per rinforzare il centrocampo sta seguendo Miha Zajc, centrocampista ventisettenne rientrato al Fenerbahçe dopo l’esperienza della scorsa stagione in prestito al Genoa. Il club granata sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta che possa soddisfare le richieste del club turco, per cercare di regalare un altro rinforzo a Ivan Juric dopo gli arrivi di Etrit Berisha, come secondo portiere, e dell’attaccante esterno Magnus Warming. Tra le qualità migliori di Zajc ci sono una buona tecnica, la bravura sui calci piazzati e un’ottima abilità nel difendere il pallone. In Turchia sono sicuri che al Toro piaccia Zajc. Nelle prossime ore Davide Vagnati potrebbe provare ad affondare il colpo per riportare il centrocampista sloveno in Italia, dopo che il Genoa non ha esercitato il diritto di riscatto.

La carriera di Zajc

Zajc è nato a San Pietro il 1 luglio 1994. Ha militato nelle giovanili dell’Interblock Lubiana, dove debutta a 17 anni nel marzo del 2012. Con la maglia del club sloveno gioca in totale 5 gare. Nell’estate del 2012 passa in prestito all’Olimpia Lubiana, con cui gioca soltanto una partita da titolare contro il Mura 05, match terminato 3-1 in favore dell’Interblock Lubiana, dove realizza una doppietta. Nel gennaio del 2013 passa in prestito al Celje. Qui in poco più di una stagione e mezza raccoglie 59 presenze e segna 3 reti, prima di tornare all’Olimpia Lubiana. Nel gennaio del 2017 si trasferisce in Italia all’Empoli, dove rimane fino al gennaio 2019 quando si trasferisce al Fenerbahçe. Dopo la parentesi in Turchia, nel settembre del 2020 approda al Genoa in prestito. In rossoblù raccoglie in totale 33 presenze e segna un gol in serie A contro il Bologna. Adesso Zajc è tornato al Fenerbahçe in attesa di conoscere il suo futuro. Le sue qualità sono indiscutibili, tanto che il centrocampista ex Empoli gira ormai da diversi anni nell’orbita della nazionale slovena.