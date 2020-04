Chi è Vasile Mogos, terzino della Cremonese nel mirino del Toro

Numeri e carriera di Vasile Mogos, il terzino della Cremonese nel mirino del Toro: dall’Asti all’Ascoli, che lo ha portato tra le fila grigiorosse

Tornare dove tutto è iniziato per fare finalmente il tanto atteso salto di qualità. Questo è quanto potrebbe accadere con Vasile Mogos, terzino destro classe ’92, attualmente alla Cremonese. 27 anni ed una carriera che potrebbe finalmente decollare. E a renderlo possibile potrebbe essere proprio il Torino, che è a caccia di nuovi innesti per rinforzare l’organico. Nato il 31 ottobre 1992 a Vaslui, Romania, Mogos si trasferisce in Italia e più specificatamente a San Damiano d’Asti nel ’99. É proprio nel capoluogo di provincia piemontese che comincia ad approcciarsi al calcio. Dopo 7 anni nelle giovanili biancorosse, arriva finalmente l’esordio a 16 anni con la prima squadra, che milita in Eccellenza.

L’approdo in Serie B all’Ascoli

Dopo due anni, 65 presenze e 5 gol all’Asti, passa ad un club che milita in Serie D, il Real Vicenza, dove resta per una stagione. Le parentesi al Porto Tolle ed al Lumezzane gli permettono di approdare alla Reggiana, in Lega Pro, dove resta per una stagione e mezza ed ottiene 53 presenze coronate da 8 gol. Dotato di tecnica e velocità, Mogos, che è un terzino destro naturale, può essere impiegato anche come mezz’ala. La sua versatilità attira l’attenzione dell’Ascoli, nel gennaio del 2017, firmando un cotnratto che lo lega al club toscano fino al 2020. L’esordio in Serie B non tarda ad arrivare: dopo circa un mese dal suo arrivo, viene schierato contro la Pro Vercelli, restando in campo per tutti i 90 minuti.

La Cremonese e la Nazionale rumena

L’Ascoli non è però l’ultima fermata, ma solo un altro punto da aggiungere alla mappa che ripercorre la carriera del terzino classe ’92. Nell’estate 2018, il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini riesce a convincere Vasile Mogos a sposare la causa del club lombardo, dove gioca tutt’oggi e dove ha raggiunto le 56 presenze, contornate da 6 gol. L’inizio è subito promettente ed arriva subito la prima rete in grigiorosso: alla seconda presenza l’ex Ascoli sigla il momentaneo 2-1 di testa all’82’ contro il Palermo. Il contratto, in scadenza nel 2021, gli permette di aprire le porte ad altri club, tra i quali il Torino, che sta sondando il terreno. Mogos vanta anche una presenza con la Nazionale rumena, ottenuta il 15 novembre 2019 contro laSvezia, nella qualificazione per Euro2020.