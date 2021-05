Secondo il quotidiano polacco Przegląd Sportowy, Kamil Glik lascerà Benevento e potrebbe restare in Italia, sponda granata

La notizia arriva dalla Polonia, nello specifico dal quotidiano Przegląd Sportowy, secondo cui Kamil Glik lascerà il Benevento dopo la retrocessione dei sanniti e la necessità di gestire gli ingaggi nella serie cadetta. Non solo, perché secondo il giornale polacco l’ex capitano granata potrebbe tornare al Torino, la squadra in cui ha militato cinque anni, fino al 2016, prima di trasferirsi al Monaco. Si tratta al momento di una voce che arriva dalla patria del difensore che però non trova riscontri. Non è la prima volta che si parla di un ritorno di Glik a Torino.

Glik-Torino, non è la prima volta che si parla di un ritorno

Già la scorsa Primavera, prima del rientro in Italia, si era parlato della possibilità che il difensore tornasse di nuovo sotto la Mole, sponda granata, complice anche l’ottimo rapporto a distanza di anni mantenuto con Cairo, che aveva portato Glik ad assistere anche ad alcune partite dei granata.