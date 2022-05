La FIGC ha ufficializzato il calendario del calciomercato della prossima stagione: ecco quando aprono la sessione estiva e quella invernale

La stagione sta finendo e la FIGC non perde tempo. Si pensa infatti già alla prossima e, in particolare al calciomercato che presto coinvolgerà i club di Serie A e non solo. Nell’ultima Assemblea sono infatti state ufficializzate le date per le sessioni di mercato estiva e invernale della prossima stagione. Il Consiglio ha votato in modo unanime per quanto riguarda i tesseramenti, stabilendo che la prima aprirà venerdì 1° luglio e chiuderà giovedì 1° settembre, mentre quella di riparazione, comincerà lunedì 2 gennaio per terminare martedì 31 gennaio 2023.

Gravina: “Il dialogo con la Serie A c’è. Il sistema è unito”

Non ci sono cambiamenti sul fronte indice di liquidità, con le licenze nazionali che mantengono il vincolo dello 0,5 tra attivo e passivo correnti, con correttivi che abbassano il tutto di un ulteriore terzo. Il Presidente Gravina commenta così la situazione: “Il dialogo con la Serie A c’è. Come è legittimo proporre, è altrettanto legittimo non condividere alcune proposte. Io ho ricevuto proposte della Serie A che parlavano di uno 0,7… non si può parlare sempre dello stesso tema, è offensivo e umiliante“. Continua poi: “Il sistema è unito. Dobbiamo riacquistare serenità. Capisco tutte le difficoltà, ma non si può dire di voler tenere sotto controllo i costi e poi spendere come ci pare. Avrei potuto far approvare le norme programmatiche subito, ma ho auspicato una riflessione di carattere generale. Nessuna fuga in avanti, alcune norme sono indispensabili“.