Calciomercato Torino / Dopo la scelta di Brekalo, tocca al Toro: Praet e Pjaca in bilico per motivi diversi. E Mandragora…

Fare i conti con la scelta di Josip Brekalo, per il Torino, non significa solo cercare sul mercato un giocatore che garantisca almeno 25 partite da titolare, 7 gol e 2 assist. Ma rimodulare le scelte economiche – e dunque la programmazione degli investimenti – per una campagna di rafforzamento che si preannuncia (e i prodromi lo hanno confermato) ricca di insidie. Nell’intervista in cui annunciava l’addio del croato, il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, ammetteva: “Avevamo tutta la voglia di investire sul trasferimento, si parla di una cifra importante specie dopo quanto accaduto con il Covid, eravamo tutti pronti, il presidente era pronto a fare un investimento importante”.

Trequartisti, il rischio è la rivoluzione: Brekalo out, gli altri sono in bilico

Il Toro aveva dunque messo in conto di spendere circa 11 milioni per acquistare Brekalo dal Wolfsburg. Invece dovrà indirizzarli altrove, e ce ne sarà bisogno. Le spese per i riscatti, che nel corso della stagione sono state al centro del dibattito attorno al futuro del Torino, ne escono globalmente ridimensionate, anche alla luce dell’ultimo avvenimento. Sulla trequarti, infatti, la spesa potenziale – a inizio stagione – era di 31 milioni. Di questi, attualmente non ne verrà investito nessuno: Brekalo tornerà al Wolfsburg, mentre Praet e Pjaca non verranno certamente riscattati alle cifre pattuite l’estate scorsa. Il loro futuro è ancora in via di definizione, dal momento che per il belga il Toro sta lavorando con il Leicester a un difficile rinnovo del prestito e il croato è più vicino al ritorno alla Juventus che alla conferma (ma non è detta l’ultima parola).

Ricci è l’unico certo del riscatto

E se Ricci è l’unico certo del riscatto (costerà 7,5 milioni prelevarlo dall’Empoli), per Mandragora ancora si aspetta l’ufficialità. Il 38 dovrebbe costare 9 milioni, ma il condizionale è obbligatorio. Ancor di più lo è per Pellegri, il cui acquisto vale 6 milioni ed è in stand-by. Se per i trequartisti, adesso, tutto è cambiato, nelle altre zone del campo al Toro servirebbero ancora 22,5 milioni per completare tutti i riscatti. Ricci a parte, però, non sono escluse sorprese.