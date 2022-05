Calciomercato Torino / Bremer è la chiave: Cairo e Vagnati obbligati a venderlo bene e in fretta per impostare le entrate

Il Torino non ha tempo di guardare con troppi rimpianti l’epilogo della storia con Brekalo. Il croato ha deciso e il club non può fare altro che adeguarsi, cercando nuove strade per rinforzare la trequarti di Juric. In casa granata c’è adesso una priorità ben più stringente, che è cruciale per definire la portata – anche economica – del mercato che verrà. Cedere Gleison Bremer non è più un se, è diventato solo un quando. E un quanto. Cairo e Vagnati hanno due esigenze, da vedere quanto conciliabili: farlo il più in fretta possibile e a una cifra considerevole (superiore ai 30 milioni, nelle aspettative più rosee).

Bremer decisivo per impostare il budget

Il dossier Bremer, dentro il Toro, è al momento il primo e il più scottante, assieme a quello di Belotti. Per ridare equilibrio a un mercato partito in salita con la doccia fredda data dall’addio di Brekalo, serve un’ingente prospettiva d’incasso, in modo da indirizzare le scelte successive e capire la portata del budget con cui i granata potranno operare per completare gli acquisti.

Inter e PSG, è duello (per ora)

Sul brasiliano, è cosa nota, c’è l’Inter in prima fila e un pretendente estero più convinto di altri: il Paris Saint-Germain. I nerazzurri, in questo momento, aspettano il verdetto del campionato e sono concentrati quasi esclusivamente sulla sfida a distanza con il Milan. Ma, assegnato il titolo, si concentreranno anche sull’affare Bremer, che gradirebbe la destinazione. Devono guardarsi, però, dagli inserimenti. Il Toro intanto aspetta.