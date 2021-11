Il trequartista serbo Dennis Stojkovic non è più un calciatore del Torino: rescisso il contratto, ora è libero di accordarsi con altre società

Dennis Stojkovic non è più un calciatore del Torino: rescissione del contratto per il centrocampista classe 2002, che in questo primo scorcio di stagione ha trovato pochissimo spazio con la Primavera. Il calciatore serbo era arrivato in estate e subito era partito alla volta di Santa Cristina, dove ha svolto il ritiro con la Prima squadra. Poi ad inizio stagione era stato aggregato al gruppo di Coppitelli, senza tuttavia riuscire ad imporsi.