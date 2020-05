Falque-Genoa, riscatto difficile: può tornare al Toro - Toro.it

Lo spagnolo si è trasferito a Genova a gennaio: i liguri potrebbero non versare gli 8 milioni, la cifra stabilita per il riscatto di Falque

Il Toro che lavora per finire al meglio la stagione in ripartenza il prossimo 20 giugno dovrà contemporaneamente preparare, programmando, la stagione che verrà. Non solo il mercato che porterà volti nuovi ma anche quello che riporterà indietro i giocatori attualmente in prestito. E tra questi c’è anche chi, come Iago Falque, è reduce da una stagione difficile per via di un doppio infortunio che non gli ha permesso di incidere in granata come avrebbe voluto. Il Genoa, che nella sessione invernale lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, potrebbe però rinunciare a pagare quegli 8 milioni di euro pattuiti a gennaio.

Falque-Genoa: poche giornate per convincere i liguri

Una cifra importante per lo spagnolo, che anche a causa della pandemia non è riuscito a mettersi in mostra al Genoa. I liguri, in piena lotta salvezza, potrebbero sfruttare al meglio le doti dell’ex numero dieci granata ma non per questo poi, a fine stagione, riscattarlo dal Toro. Al contrario, ad oggi sembra altamente probabile che al termine di questa interminabile annata Falqie ritorni sotto la Mole, in attesa di conoscere il suo futuro. Un futuro che potrebbe anche essere al Toro, considerato che il tecnico che aveva avallato la sua partenza era stato Mazzarri.