Montiel, clausola monstre e concorrenza: i nodi di una trattativa difficile

Calciomercato Torino / Il contratto di Gonzalo Montiel ha una clausola da 20 milioni e sul giocatore c’è mezza Europa. Ma i granata ci proveranno

E’ un classe 1997, quindi giovane. E’ un terzino destro, merce rara. E’ uno dei prospetti argentini più interessanti nel ruolo. Ma tutti i pregi di Gonzalo Montiel, difensore di fascia del River Plate vanno letti intrecciati con gli ostacoli che presenta la trattativa appena abbozzata dal Torino. Il primo, più evidente, è quella clausola da 20 milioni presente nel contratto che lega il ragazzo di Buenos Aires al Monumental (l’80% da versare al club, il 20% al calciatore). Cifra mostruosa, ma al momento è più un avvertimento che un reale vincolo. Ci spieghiamo: con la contrazione economica inevitabile a cui il mondo del calcio andrà incontro nel prossimo futuro, Los Millionarios sanno bene che potrebbero essere costretti ad incassarne meno. Eppure quel numero a sette zeri sta lì a indicare il valore, importante, del cartellino.

Non solo la Roma: ci sono anche Valencia e Bayer

Il secondo ostacolo è la concorrenza. Vi avevamo raccontato di quella nostrana, che conduce alla sponda giallorossa di Roma. Montiel è uno degli obiettivi di Petrachi, perché a Fonseca la prossima stagione servirà una certezza in un ruolo attualmente mal coperto.

Ma Olé, in Argentina, ha messo in fila una sfilza di squadre pronte a fare il grande passo per assicurarsi il prodotto di uno dei vivai più floridi d’Argentina. Dal Valencia al West Ham, passando per il Betis e il Bayer Leverkusen. Mezza Europa ha gli occhi su questo bel terzino, nato centrale e trasformato in esterno da Marcelo Gallardo, in grado di destreggiarsi sia in una retroguardia a quattro, sia da quinto di un 3-5-2.

Insomma, il Torino c’è ma la pista è complicata. Vagnati ci proverà, perché il colpo varrebbe la fatica. Non sarà facile.