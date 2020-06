Toro, obiettivo Strefezza: si intensificano i contatti con la Spal

Calciomercato Torino / Continuano i contatti tra Vagnati e l’entourage di Gabriel Strefezza, esterno della Spal che piace ai granata

Davide Vagnati è pronto a ricostruire il Toro, mettendoci anche un po’ di… Spal. Uno degli obiettivi di mercato principali del nuovo dt granata è infatti Gabriel Strefezza, centrocampista classe ’97. Sin da subito, Vagnati ha pensato all’esterno come rinforzo per la squadra granata e ha mantenuto i contatti con la società per cui ha lavorato dal 2013 al 14 maggio scorso. Il tempo trascorso alla Spal potrebbe favorire operazioni di mercato tra il club di Ferrara ed il Torino, che ha approfittato della quarantena per dare il via ai cambiamenti.

Continuano i contatti con l’entourage del giocatore

I contatti tra il dt granata e l’entourage di Strefezza si sono intensificati, nonostante il mercato che aprirà ufficialmente solamente il 1° settembre. Il mirino del club granata resta puntato sul brasiliano ma ci sono comunque altri ostacoli da superare. La Spal non ha ancora trovato il sostituto di Vagnati ed è quindi difficile avviare trattative concrete e fissare un incontro. Inoltre, la concorrenza per il brasiliano si è intensificata. Il Villarreal resta infatti alla finestra ed in caso di qualificazione in Europa League, potrebbe fare gola al giocatore spallino. I nodi da sciogliere sono ancora numerosi, ma le premesse per affondare il colpo non mancano.