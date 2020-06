Bonaventura, Vagnati non molla: accelerare per battere la Roma

Calciomercato Torino / Giacomo Bonaventura è in scadenza con il Milan: i granata lo seguono, per Vagnati è una priorità. E la Roma…

Un trentenne uscito da un brutto infortunio ma ripresosi bene, che si libererà tra pochi mesi a zero e che assicurerebbe qualità per un numero non trascurabile di partite. A trovarlo, un profilo come quello di Giacomo Bonaventura, in uscita dal Milan e con un ingaggio sì oneroso ma abbordabile. Lo sa bene il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, che per il rossonero già sondato da Bava ha avuto più di un contatto negli ultimi giorni. La situazione è presto spiegata: prima ci si muoverà, maggiori saranno le probabilità di battere la concorrenza della Roma di Petrachi.

L’offerta della Roma e i tentativi del Torino

I giallorossi, vi avevamo raccontato qui, hanno offerto al calciatore un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Offerta di un milione superiore a quella con cui l’ex ds granata aveva ragionato con il procuratore Mino Raiola, che cura gli interessi di Bonaventura.

Insomma, per il Toro è già finita? Tutt’altro. Perché Vagnati considera il duttile azzurro una priorità per la squadra della prossima stagione, e dunque ci sta provando con convinzione. Consapevole, come detto, che lo spazio di manovra è stretto ma c’è ancora.

E’ da vedere se più degli aspetti economici conteranno le motivazioni dell’acquirente. Il Torino sta lavorando su questo fronte, per assicurare a Bonaventura che sotto la Mole sarebbe sicuro protagonista.