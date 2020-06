Su De Silvestri gli occhi del Bologna: il rinnovo non è scontato - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Bologna di Sinisa Mihajlovic punta De Silvestri, in scadenza di contratto con i granata: rinnovo in stand-by

Lorenzo De Silvestri ha la possibilità di restare a Torino per la prossima stagione, ma non la certezza. Perché i discorsi per il rinnovo non scorrono come un disco da hockey sul ghiaccio e nel frattempo qualche vecchio estimatore ha alzato di nuovo il telefono per contattare il terzino in scadenza di contratto a fine anno. Il Bologna lo porterebbe volentieri al “Dall’Ara”, sulla cui panchina siede Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha lavorato con il 29 prima alla Sampdoria e poi proprio in granata: tra i due il rapporto è solido.

Per Cairo i rinnovi erano (quasi) fatti. Ma il Bologna…

Un motivo in più che ha convinto i felsinei a presentare una prima, embrionale, offerta al terzino, che nel frattempo sta riflettendo sul da farsi.

Cairo, al fianco del ds Vagnati in conferenza stampa, aveva assicurato che le interlocuzioni per i rinnovi di De Silvestri e Ansaldi stavano procedendo per il meglio. Eppure per il primo dei due i segnali degli ultimi giorni non sono incoraggianti al punto da dare per fatto il prolungamento. Anzi. Il Bologna è pronto a lanciare l’offensiva.