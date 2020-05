Bonaventura, sorpasso della Roma: l’ultimo scherzo di Petrachi al Torino

Calciomercato Torino / Giacomo Bonaventura si allontana dai granata: l’offerta dei giallorossi è più allettante e il centrocampista la sta valutando

Per il Torino, la strada che porta a Giacomo Bonaventura si sta facendo sempre più impervia. A complicare i piani dei granata ci si è messa che la Roma: la società giallorossa si è inserita nella trattativa per il centrocampista arrivando a offrire al giocatore un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un ingaggio superiore sia a quello al momento percepito dallo stesso calciatore al Milan ma, soprattutto, superiore a quanto proposto dal Torino nelle scorse settimane.

Calciomercato Torino: l’offerta per Bonaventura

Massimo Bava era stato il primo a muoversi per arrivare a un accordo con Bonaventura e con il suo procuratore, Mino Raiola, offrendo al giocatore un contratto di tre anni con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus: cifra limite per il tetto salariale del Torino. L’agente del centrocampista ha però preso tempo, sapendo che non dovendo trattare il prezzo del cartellino con il Milan (il giocatore, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto) altre società, che fino a quel momento si erano mosse solamente con dei sondaggi, si sarebbero potute fare avanti con proposte allettanti. E ora arriva l’offerta concreta della Roma.

Calciomercato Torino: Vagnati farà un ultimo tentativo

Davide Vagnati farà ancora un tentativo per riuscire a strappare il sì del giocatore, puntando sul fatto che al Torino sarebbe uno dei pilastri della squadra della prossima stagione e avrebbe molte possibilità di mettersi in mostra, anche in vista dell’Europeo. Battere la concorrenza della Roma non sarà semplice: la squadra di Paulo Fonseca il prossimo anno, con ogni probabilità, sarà protagonista anche in campo europeo e non va dimenticato che per Bonaventura, che ad agosto spegnerà 31 candeline, questo potrebbe essere l’ultimo importante contratto della sua carriera.