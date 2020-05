Calciomercato / Dal comunicato della Figc emerge la possibilità di stipulare contratti preliminari per la stagione 2020/21 fino al 31 agosto, ma le modalità sono da definire

Prepararsi a una Serie A sotto ferragosto, e a un mercato d’autunno. Dal Consiglio Federale tenutosi in videoconferenza, i vertici del calcio italiano hanno tracciato la rotta: finire tutti i campionati professionistici (persino la C, la cui Lega aveva dato forfait appena due settimane fa) entro il 20 agosto. Come d’abitudine negli ultimi mesi, però, l’ultima parola è difficile da sottoscrivere: e così bisognerà attendere almeno il 28 maggio – parola di Spadafora – per avere la certezza definitiva. Intanto è possibile ragionare attorno al comunicato che ieri la Federcalcio pubblicava al termine di una riunione ben simile alla Lucca-Roma del Giro 1914 – ci perdonerà Girardengo, il vincitore di quel tappone da 430 km, per l’azzardato paragone. Quattro ore per parlare anche di calciomercato. Tangenzialmente, sì, ma in termini di sicuro interesse.

Accordi preliminari fino al 31 agosto: la norma contro i paradossi

“Nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto“, scrive la Figc.

Insomma, le date ufficiali del calciomercato sono ancora da definire. Ma una prima novità c’è: gli accordi preliminari di tesseramento, quelli che solitamente vengono depositati entro il 30 giugno per entrare poi in vigore dal 1° luglio, potranno essere depositati fino al 31 agosto, data di termine della stagione sportiva 2019/2020, per poi diventare effettivi dal 1° settembre. Questo eviterà che i calciatori che trovino un accordo con una nuova società nei prossimi mesi si possano paradossalmente aggregare ad essa prima dell’inizio della nuova stagione.

Calciomercato estivo Serie A 2020: l’ipotesi

Eccola, la prima modifica ai regolamenti per l’annosa questione del prolungamento della stagione in seguito all’emergenza coronavirus. Per le altre – su tutte: inizio e fine del calciomercato estivo – si possono solo avanzare ipotesi.

Quella al momento più accreditata porta ad una sessione “autunnale” di tre settimane – tra settembre e ottobre – che possa anche sovrapporsi all’inizio del campionato 2020/2021. Potrebbe quindi partire dopo il 31 agosto e durare meno dei consueti due mesi. Ma le decisioni sono in divenire e per le certezze occorrerà attendere ancora.