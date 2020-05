Monaco, rivoluzione in vista: il Toro può tentare Glik

Calciomercato Torino / La squadra francese cambierà pelle a fine stagione: e tra i partenti potrebbe esserci anche l’ex capitano granata

Rivoluzione in vista in casa Monaco. Dopo la vittoria del titolo nel 2017, il club monegasco ha cominciato la propria fase di discesa. Oltre allo stop dei campionati, con la Ligue 1 che ha chiuso definitivamente la stagione, tra le conseguenze più gravi da tenere in considerazione c’è la svalutazione dei giocatori, che non giova di certo al club biancorosso. C’è però chi potrebbe trarne vantaggio: il Torino. Tra i profili che interessano c’è quello di Kamil Glik, ex capitano del Toro, che già ha espresso, nemmeno troppo velatamente, la propria volontà di tornare nel capoluogo piemontese, prima o poi.

Monaco, 60 tesserati: troppi per il club monegasco

Il club del Principato non sta affatto attraversando un buon momento. Cambi in panchina e numerose operazioni di mercato hanno portato il Monaco ad avere un totale di 60 tesserati, La situazione complicata costringerà il Monaco a prendere provvedimenti e quindi a cedere la maggior parte dei propri giocatori per rimettere a posto i conti. Tra questi anche Kamil Glik, che potrebbe quindi tornare in granata, nel club che lo ha lanciato, da quei tifosi che non lo hanno dimenticato.

Glik per ricostruire la difesa granata

Questa potrebbe perciò essere l’occasione perfetta per far sì che le strade del polacco e del club granata tornino ad incrociarsi. Il Toro ha infatti sulla lista dei partenti Nkoulou ed Izzo. La difesa si ritroverebbe decimata in caso di addio da parte di tutti e due i giocatori e avrebbe estrema necessità di essere rinforzata. Kamil Glik, che ha continuato a seguire le gesta della squadra che gli ha permesso il salto di qualità, rispecchia il profilo ideale da mettere alla guida del reparto, data la sua esperienza in Serie A ed il suo passato in granata. L’ingaggio costituisce l’ostacolo maggiore, ma l’accordo potrebbe arrivare.