Glik, lo stipendio è fuori budget: ma per il Toro può ridurlo - Toro.it

Calciomercato Torino / Glik al Monaco percepisce circa 3,5 milioni di euro all’anno, ma se Cairo dovesse chiamare il difensore accetterebbe un taglio

“Tornare al Torino? Se qualcuno mi chiamasse se ne potrebbe ragionare”, così si è espresso Kamil Glik solamente pochi giorni fa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il ragionamento di cui ha parlato il difensore riguarda il suo stipendio: al Monaco percepisce 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra che supera quella del tetto ingaggi della società granata. Ma questo lo sa anche il centrale polacco che, nel caso arrivasse la chiamata di Urbano Cairo, sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio.

Calciomercato: il Torino rivoluziona la difesa

La prossima estate il direttore sportivo Massimo Bava sarà chiamato a rivoluzionare la difesa del Torino: non a caso tra i giocatori seguiti con più interesse, oltre a Glik, ci sia anche Riccardo Marchizza, centrale di proprietà del Sassuolo che in questa stagione è in prestito allo Spezia. Degli attuali difensori presenti nella squadra di Moreno Longo, solo Lyanco sembra certo di restare. Koffi Djidji e Gleison Bremer non sono nella lista dei cedibili, ma se dovessero giungere offerte interessanti almeno uno dei due potrebbe partire. Discorso diverso per quanto riguarda Nicolas Nkoulou e Armando Izzo.

Il primo già lo scorso anno ha forzato la mano per essere ceduto, inoltre non ha rinnovato il contratto e la prossima estate Cairo lo lascerà partire per evitare di perderlo a parametro zero dodici mesi dopo. Il secondo invece piace all’Inter e potrebbe essere ceduto per fare cassa: in casa di cessione di Izzo ai nerazzurri sarebbe più semplice portare sotto la Mole Andrea Pinamonti.