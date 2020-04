Bava cerca attaccanti: Zaza può lasciare il posto

Calciomercato Torino / Dopo due stagioni da vice-Belotti per Simone Zaza sembra essere arrivato il momento dell’addio, Bava è già alla ricerca del sostituto

La scorsa estate, nonostante le difficoltà avute nel ritagliarsi un posto in squadra, Simone Zaza è rimasto al Torino. D’altronde la linea dettata dal presidente Urbano Cairo, in accordo con Walter Mazzarri, era chiaro: nessuna cessione. E’ così gli unici addii sono stati quelli di Emiliano Moretti (che ha appeso le proprie scarpette al chiodo) e Salvador Ichazo, a cui non è stato rinnovato il contratto. La prossima estate le cose andranno però diversamente e anche il numero 11 potrebbe partire.

Calciomercato Torino: Pinamonti e Petagna le alternative per l’attacco

Il direttore sportivo Massimo Bava è già al lavoro per trovare il sostituto di Zaza: un giocatore che possa sostituire Andrea Belotti nel ruolo di prima punta ma che possa anche giocare al suo fianco. Tra i giocatori seguiti ci sono anche due omonimi del Gallo: Andrea Petagna e Andrea Pinamonti. Se il primo sembra però essere più una suggestione che un reale obiettivo, anche perché il Napoli difficilmente lo lascerà partire, il secondo è invece un giocatori su cui il Torino sembra realmente intenzionato a puntare, in particolare nel caso in cui Moreno Longo dovesse essere confermato: il tecnico ha già avuto modo di allenare Pinamonti durante la sua esperienza al Frosinone e lo apprezza molto.

Calciomercato Torino: per Zaza si cercano acquirenti

E’ così Zaza potrebbe essere ceduto. Il prezzo del cartellino è 14/15 milioni di euro, cifra che permetterebbe a Cairo di rientrare totalmente della spesa fatta per acquistarlo dal Valencia, ma dopo questi due campionati al di sotto delle aspettative non sarà facile per Bava trovare un acquirente disposto a spendere tale cifre per l’attaccante.

Lontano da Torino il centravanti lucano potrebbe avere anche l’occasione di tornare protagonista assoluto in campo e giocarsi le proprie chance di far parte della spedizione Azzurra a Euro 2021: il rinvio della manifestazione potrebbe infatti giocare allo stesso Zaza.