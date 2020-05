Lega serie A: prima i recuperi poi la 27ª giornata. Scelte le date del calciomercato - Toro.it

Si è conclusa la riunione di Lega: Coppa Italia dal 13 al 17 giugno, la serie A parte il 20 con i recuperi mentre il mercato prenderà il via l’1 settembre

La serie A riparte il 20 giugno ma con i recuperi della 25ª giornata e non con le partite della 27ª, come era stato proposto ieri. E’ questo quello che emerge dalla riunione di Lega tenutasi quest’oggi. Il Torino giocherà quindi la prima delle sue ultime tredici gare contro il Parma, da martedì 21 a giovedì 23 giugno, quando tutte le squadre avranno lo stesso numero di partire disputate si giocherà il 27° turno (e quindi anche Torino-Udinese). Nella riunione di oggi sono state confermate anche le date della Coppa Italia: il 13 e il 14 giugno si terranno le semifinali di ritorno, il 17 giugno la finalissima.

Serie A: le date del calciomercato estivo

Oltre che delle date del campionato, nella riunione di Lega si è parlato anche della prossima sessione di calciomercato che dovrebbe prendere ufficialmente il via l’1 settembre e terminare il 5 ottobre. Dal mese di luglio i vari club italiani avranno però la possibilità di sottoscrivere contratti preliminari con i calciatori: una decisione, questa, presa per non favorire i club francesi e tedeschi che invece rispetteranno le consuete date del calciomercato estivo iniziando proprio a luglio.