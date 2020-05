Serie A, playoff e playout: come potrebbero essere. Decisione l'8 giugno

E’ il piano B della Figc: finire la Serie A attraverso play-off e play-out in caso di nuova sospensione del campionato. Ma Cairo (e altri) dicono già no

Play-off e play-out sono il piano B in caso di nuovo stop alla Serie A: lo ha ribadito una volta di più Gabriele Gravina, presidente della Figc, in un’intervista a Casa Sky Sport. “E’ un piano strutturale e molto chiaro che prevede in caso di impossibilità di completare la regular season, il ricorso a play-off e play-out, permettendo così di avere un risultato legato al merito sportivo”, ha dichiarato il numero uno della Federcalcio. Che ha poi aggiunto: “Qualora il campionato venisse sospeso in maniera definitiva e fosse impossibile concludere anche con un nuovo format, ci sarà la cristallizzazione della classifica e i titoli verranno assegnati secondo un algoritmo”.

Playoff e playout: se ne parlerà l’8 giugno

La Federazione ha intenzione di mettere già nero su bianco i regolamenti del nuovo – eventuale – format del campionato. Di play-off e play-out si discuterà infatti nel Consiglio Federale dell’8 giugno per formalizzare il progetto di riserva per chiudere la stagione.

Tuttavia, le voci contrarie a questa soluzione sono molte. Su tutte quella del presidente del Torino Urbano Cairo, che più volte – in pubblico e in privato – ha sollevato dubbi. “Non è corretto cambiare le regole in corsa”, aveva affermato nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo ds granata Vagnati.